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Решена судьба «Дома-2»
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Решена судьба «Дома-2» 

Рамблер 3 часа назад
Реалити-шоу «Дом-2» переедет на участок, расположенный рядом со старой съемочной площадкой. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главу столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.
По его словам, собственнику полностью компенсируют потерю части земли. Жидкин подчеркнул, что новый участок располагается там же, где и старый, но с другой стороны.
Ранее стало известно, что съемочный павильон «Дома-2» снесут из-за прокладки дороги от Саларьево до деревни Марьино. Новая магистраль пройдет прямо по территории съемочной площадки, а «лобное место» заменит трамвайная остановка.
Съемочная площадка шоу («Поляна») располагается рядом с поселком Летова Роща в Троицком и Новомосковском административных округах.
В московской мэрии пообещали предоставить собственнику земли, на которой снимают «Дом-2», новую площадку.
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