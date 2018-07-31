Жукову потребовалась срочная операция

Певец Сергей Жуков отменил летнюю часть гастрольного тура «Руки Вверх!» из-за проблем со здоровьем и предстоящей операции. Об этом сообщается на странице группы в Instagram.

В сообщении отмечается, что артист уже перенес две операции, а третья, решающая, состоится в августе. Из-за нее Жуков каждый день проходит процедуры в московских клиниках.

Представители группы подчеркнули, что «Руки Вверх!» впервые за более чем 20 лет отменяют часть тура.

Геленджике и Отменены будут концерты группы в Ялте, Краснодаре Сочи . Представители «Руки Вверх!» принесли извинения от лица Жукова. Билеты на концерты можно сдать по месту приобретения.

Жуков на этой неделе запишет видеообращение к поклонникам, если ему разрешат врачи.

Чем именно болен артист, не уточняется.

В прошлом году поклонники 42-летнего Жукова обратили внимание, что он сильно похудел. На своей странице в Instagram он рассказал, что занимается «не похудением, а здоровьем». Жуков отметил, что продолжит заботиться о своем здоровье, и попросил поддержки у поклонников.