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Жукову потребовалась срочная операция
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Жукову потребовалась срочная операция 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Певец Сергей Жуков отменил летнюю часть гастрольного тура «Руки Вверх!» из-за проблем со здоровьем и предстоящей операции. Об этом сообщается на странице группы в Instagram.
В сообщении отмечается, что артист уже перенес две операции, а третья, решающая, состоится в августе. Из-за нее Жуков каждый день проходит процедуры в московских клиниках.
Представители группы подчеркнули, что «Руки Вверх!» впервые за более чем 20 лет отменяют часть тура.
Отменены будут концерты группы в Ялте, Краснодаре, Геленджике и Сочи. Представители «Руки Вверх!» принесли извинения от лица Жукова. Билеты на концерты можно сдать по месту приобретения.
Жуков на этой неделе запишет видеообращение к поклонникам, если ему разрешат врачи.
Чем именно болен артист, не уточняется.
В прошлом году поклонники 42-летнего Жукова обратили внимание, что он сильно похудел. На своей странице в Instagram он рассказал, что занимается «не похудением, а здоровьем». Жуков отметил, что продолжит заботиться о своем здоровье, и попросил поддержки у поклонников.
Комментарии7  Ещё 6 источников 
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