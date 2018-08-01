Насыров за день до смерти планировал свадьбу

Наталья Бойко , с которой певец Мурат Насыров жил в незарегистрированном браке, рассказала, что за сутки до гибели он планировал их свадьбу. Об этом сообщает «Собеседник».

По словам женщины, Насыров рассказывал ей о свадебном платье, которое он присмотрел в магазине.

Бойко отметила, что долгое время не могла смириться с его смертью и не заходила в его студию, оборудованную в квартире. Позже она все же решила дать студии новую жизнь и пригласила туда друзей музыканта.

Бойко добавила, что Насыров редко ей снится, но зато она «чувствует его наяву».

Насыров и Бойко в 1999 году сочетались браком по уйгурской традиции, но официально отношения не оформляли. У них есть дочь и сын. Дети Насырова также стали музыкантами: Дочь Лия увлекается игрой на гитаре, а Аким — саксофоном.

В ночь на 20 января 2007 года Насыров упал с балкона своей московской квартиры, расположенной на пятом этаже. От полученных травм он скончался на месте. Музыканту было 37 лет. По одной из версий, певец переживал тяжелую депрессию и покончил с собой.