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Насыров за день до смерти планировал свадьбу
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Насыров за день до смерти планировал свадьбу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Наталья Бойко, с которой певец Мурат Насыров жил в незарегистрированном браке, рассказала, что за сутки до гибели он планировал их свадьбу. Об этом сообщает «Собеседник».
По словам женщины, Насыров рассказывал ей о свадебном платье, которое он присмотрел в магазине.
Бойко отметила, что долгое время не могла смириться с его смертью и не заходила в его студию, оборудованную в квартире. Позже она все же решила дать студии новую жизнь и пригласила туда друзей музыканта.
Бойко добавила, что Насыров редко ей снится, но зато она «чувствует его наяву».
Насыров и Бойко в 1999 году сочетались браком по уйгурской традиции, но официально отношения не оформляли. У них есть дочь и сын. Дети Насырова также стали музыкантами: Дочь Лия увлекается игрой на гитаре, а Аким — саксофоном.
В ночь на 20 января 2007 года Насыров упал с балкона своей московской квартиры, расположенной на пятом этаже. От полученных травм он скончался на месте. Музыканту было 37 лет. По одной из версий, певец переживал тяжелую депрессию и покончил с собой.
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