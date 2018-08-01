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Деми Мур рассказала о приставаниях к Брюсу Уиллису
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Деми Мур рассказала о приставаниях Харви Вайнштейна к Брюсу Уиллису 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Актриса Деми Мур в эфире шоу "Поджарь звезду" пошутила, что ее экс-супруг Брюс Уиллис попал в фильм "Криминальное чтиво" через постель продюсера Харви Вайнштейна, над которым сейчас идет судебный процесс по обвинению в харрасменте и изнасилованиях.
В рамках программы звезды должны шутить о других звездах, и Деми выбрала бывшего мужа.
"Брюс отправился к Харви Bайнштейну в отель. Не знаю, что там было, но он вернулся, размахивая этим шаром-кляпом и сказал — я получил эту роль", — цитирует актрису People.
Красный кляп действительно фигурирует в одной из сцен картины. Шутка Деми Мур вызвала негативную реакцию и в зале, и позже в соцсетях, однако самому присутствовавшему в аудитории Уиллису и троим их общим дочерям она понравилась.
Брюс Уиллис и Деми Мур были женаты с 1987 по 2000 год.
Ранее в ночном шоу Джеймса Кордена на игре "Правда или желудок" певице-вегетарианке Шер пришлось откусить от говяжьего языка, когда ведущий попросил ее сказать хоть что-нибудь хорошее о президенте США Дональде Трампе.
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