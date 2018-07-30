Экс-супруга Казаченко опасается за свою жизнь

Звезда 90-х Вадим Казаченко вновь в центре внимания. Его развод с Ольгой Казаченко, в девичестве Мартыновой, состоялся, но не вступил в законную силу.
Через месяц Вадим и Ольга официально перестанут быть мужем и женой. Об этом Мартынова рассказала в студии "Пусть говорят" Первого канала.
Экс-супруга Казаченко отметила, что какое-то время повременит с поиском спутника жизни.
"Вступать в новые отношения после всего того, что произошло в моей жизни, я пока тоже не готова. Если хорошо выгляжу — это не значит, что у меня в душе также все красиво и также все с улыбкой", — сообщила Ольга.
В студии продемонстрировали видеозапись, на которой Вадим Казаченко рассказывает, что его Мартынова лечилась в наркологической клинике у некого доктора Орлова. Экс-супруга исполнителя всячески опровергала заявление певца:
"Никогда я не кодировалась и не зашивалась от алкоголизма".
Редакторы программы нашли доктора Ольги, который, по словам Вадима, помогал ей избавиться от пагубного пристрастия. Врач-невролог Игорь Орлов вышел на связь со съемочной площадкой по скайпу.
Специалист отметил, что Мартынова действительно уже 15 лет наблюдается у него. По словам Орлова, у экс-супруги звезды множество неутешительных диагнозов, однако пьянство в этот перечень не входит.
"Мы занимаемся лечением неврозов, проблем с осанкой, с позвоночником, ну и различными антивозрастными процедурами. Могу четко заявить, как невролог, как врач, что никакой алкогольной зависимости у Оли нет и никакого отношения к наркологии я не имею", — заметил медик.
Мать Ольги — Наталья Мартынова также появилась в программе. Женщина пожаловалась, что на их семью началась настоящая травля. Фанатки Казаченко оскорбляют и угрожают им через социальные сети. Наталья опасается за жизнь и здоровье своих близких:
"После того, как Вадим в прямом эфире озвучил адрес, я на улицу боюсь выходить. У меня муж сейчас продлил разрешение на ношение оружия".
В конце программы экс-супруга артиста отметила, что готова мирно урегулировать конфликт, однако в случае ущемления своих интересов готова бороться в суде. Также Ольга благословила Казаченко на новый брак с его нынешней возлюбленной Ириной Аманти.
"Вадим заслужил этот брак будущий с Аманти. Он должен жить с ней в браке, потому что я считаю, что он это заслужил. Зная как он к ней относился, его настоящие отношения", — высказалась Мартынова.