Экс-супруга Казаченко опасается за свою жизнь

В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко

Через месяц Вадим и Ольга официально перестанут быть мужем и женой. Об этом Мартынова рассказала в студии "Пусть говорят" Первого канала

Экс-супруга Казаченко отметила, что какое-то время повременит с поиском спутника жизни.

"Вступать в новые отношения после всего того, что произошло в моей жизни, я пока тоже не готова. Если хорошо выгляжу — это не значит, что у меня в душе также все красиво и также все с улыбкой", — сообщила Ольга.

В студии продемонстрировали видеозапись, на которой Вадим Казаченко рассказывает, что его Мартынова лечилась в наркологической клинике у некого доктора Орлова . Экс-супруга исполнителя всячески опровергала заявление певца:

"Никогда я не кодировалась и не зашивалась от алкоголизма".

Редакторы программы нашли доктора Ольги, который, по словам Вадима, помогал ей избавиться от пагубного пристрастия. Врач-невролог Игорь Орлов вышел на связь со съемочной площадкой по скайпу.

Специалист отметил, что Мартынова действительно уже 15 лет наблюдается у него. По словам Орлова, у экс-супруги звезды множество неутешительных диагнозов, однако пьянство в этот перечень не входит.

"Мы занимаемся лечением неврозов, проблем с осанкой, с позвоночником, ну и различными антивозрастными процедурами. Могу четко заявить, как невролог, как врач, что никакой алкогольной зависимости у Оли нет и никакого отношения к наркологии я не имею", — заметил медик.

Мать Ольги — Наталья Мартынова также появилась в программе. Женщина пожаловалась, что на их семью началась настоящая травля. Фанатки Казаченко оскорбляют и угрожают им через социальные сети. Наталья опасается за жизнь и здоровье своих близких:

"После того, как Вадим в прямом эфире озвучил адрес, я на улицу боюсь выходить. У меня муж сейчас продлил разрешение на ношение оружия".

В конце программы экс-супруга артиста отметила, что готова мирно урегулировать конфликт, однако в случае ущемления своих интересов готова бороться в суде. Также Ольга благословила Казаченко на новый брак с его нынешней возлюбленной Ириной Аманти