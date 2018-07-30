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Мужа Ани Лорак сняли с другой женщиной
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Мужа Ани Лорак уличили в измене 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Мужа певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу заметили в киевском караоке-клубе с новой спутницей. Видео из клуба опубликовал портал Super.
Ролик демонстрирует, как Налчаджиоглу обнимает сидящую рядом девушку, трогает ее бедра и держит ее за руку. Также на записи видно, что они вместе собираются покинуть заведение.
По данным Super, новая спутница мужа Лорак — жительница Киева Яна Беляева, занимающаяся торговлей в Instagram.
Интернет-пользователи в комментариях к видео сравнили Беляеву с Лорак. По их мнению, певица выглядит гораздо лучше.
«Хоть бы на красивую променял, было бы не так обидно. А то эта Яна на транса похожа. Стрёмная. Внешне с Лорак и рядом не стояла», — отметила @_koketka_87.
Также комментаторы обратили внимание, что последнее совместное фото с Лорак появилось в Instagram Налчаджиоглу в сентябре прошлого года. Они предположили, что супруги расстались, но решили это не афишировать.
Лорак познакомилась с Налчаджиоглу в 2005 году в Анталии, в 2006-м он переехал на Украину, а в 2009-м они отпраздновали свадьбу. В 2011 году у пары родилась дочь.
Комментарии1  Ещё 3 источника 
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