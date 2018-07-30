Постаревший Галкин стал копией Пугачевой

Постаревший Галкин стал похож на Пугачеву

Интернет-пользователи пришли к выводу, что телеведущий Максим Галкин с возрастом стал внешне похож на супругу, певицу Аллу Пугачеву . Как сообщают «Дни.ру», подписчики Галкина заметил сходство на последней фотографии в Instagram ведущего.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Июл 2018 в 2:08 PDT

«Ппц даже не видно разницу в возрасте)))» — написала под фото @madinahalif (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Как Вы похожи, как брат и сестра!» — удивилась @ryndina.daria.

«Они скоро похожи станут как две капли воды)», — добавила @moshamolya.

Подписчики сравнили жизнь пары с фильмом «Загадочная история Бенджамина Баттона», отметив, что Галкин стареет, а Пугачева — молодеет.

Также пользователи обратили внимание на цвет волос супругов и на их одинаковые улыбки.

«Одни зубы на двоих», — отметили в комментариях.

Ранее 69-летняя Пугачева рассказала в интервью актеру Олегу Меньшикову , что впервые почувствовала себя счастливой в браке, когда вышла замуж за Галкина. Певица отметила, что 42-летний Галкин молод, красив и с чувством юмора, и она не понимает, почему ей так с ним повезло. Перед свадьбой он заверил Пугачеву, что с ним она сможет спокойно состариться.

Пугачева вышла замуж за Галкина в 2011 году. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.