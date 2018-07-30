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Постаревший Галкин стал копией Пугачевой
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Постаревший Галкин стал похож на Пугачеву 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Интернет-пользователи пришли к выводу, что телеведущий Максим Галкин с возрастом стал внешне похож на супругу, певицу Аллу Пугачеву. Как сообщают «Дни.ру», подписчики Галкина заметил сходство на последней фотографии в Instagram ведущего.
«Ппц даже не видно разницу в возрасте)))» — написала под фото @madinahalif (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Как Вы похожи, как брат и сестра!» — удивилась @ryndina.daria.
«Они скоро похожи станут как две капли воды)», — добавила @moshamolya.
Подписчики сравнили жизнь пары с фильмом «Загадочная история Бенджамина Баттона», отметив, что Галкин стареет, а Пугачева — молодеет.
Также пользователи обратили внимание на цвет волос супругов и на их одинаковые улыбки.
«Одни зубы на двоих», — отметили в комментариях.
Ранее 69-летняя Пугачева рассказала в интервью актеру Олегу Меньшикову, что впервые почувствовала себя счастливой в браке, когда вышла замуж за Галкина. Певица отметила, что 42-летний Галкин молод, красив и с чувством юмора, и она не понимает, почему ей так с ним повезло. Перед свадьбой он заверил Пугачеву, что с ним она сможет спокойно состариться.
Пугачева вышла замуж за Галкина в 2011 году. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.
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