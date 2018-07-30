Диана Очилова рассказала о предательстве

Актриса и бывшая супруга Андрея Гайдуляна Диана Очилова разозлилась на своих друзей за то, что они встретились с Гайдуляном и его новой девушкой на фестивале"VK Fest".

Очилова опубликовала селфи и с улыбкой сказала, что в ее жизни предательство следует за предательством. Девушка считает такой процесс обновлением, потому что верит, что за всеми неприятностями есть «истинное» во всех проявлениях. Диана также заметила, что начала сильно сомневаться в тезисе «друзья — это навсегда».

Поклонники посоветовали Диане не расстраиваться и подумать, что жизнь отсеивает худших людей, а рядом остаются только по-настоящему близкие и преданные. Также поклонники Очиловой уверены, что девушка достойна лучшего — настоящего и чистого.