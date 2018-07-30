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Ани Лорак призналась в больших долгах
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«Трачу больше, чем зарабатываю»: Ани Лорак призналась в больших долгах и трудах на износ 

Passion.ru 27 минут назад
Фото: Instagram
39-летняя Ани Лорак заявила, что у нее и ее семьи сейчас есть финансовые проблемы.
На днях Ани Лорак зажгла на фестивале «Жара» в Баку, но мало кто знает, каким трудом это выступление досталось артистке. Оказалось, что сейчас звезда работает без выходных и очень устает.
«Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю, — рассказала Лорак порталу Dni.ru. — Я эдакая девочка, которая без конца работает и которая просто страшно устала. Работаю на износ! И все, о чем я мечтаю, чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться!».
Певица добавила, что супруг Мурат Налчаджиоглу, конечно, в чем-то ей помогает, но он совсем не богат, да и не в этом дело: «В любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее». Напомним, Ани и Мурат живут в браке уже почти 9 лет, однако в последнее время в Сети поползли слухи об охлаждении их отношений и неминуемом разводе. У пары есть 7-летняя дочь Соня.
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