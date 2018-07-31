Запашный экстренно госпитализирован

Дрессировщик Аскольд Запашный 31 июля попал в одну из московских больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, его госпитализировали из-за проблем с внутренними органами.
Telegram-канал «112» сообщает, что у артиста диагностировали панкреатит.
РЕН ТВ отмечает, что Запашному предстоит пройти несколько обследований.
Заслуженный артист России Аскольд Запашный — представитель цирковой династии в четвертом поколении. Он дрессирует хищных животных, жонглирует и занимается цирковой экилиристикой. Нередко выступает вместе с братом Эдгардом.