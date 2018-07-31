Запашный экстренно госпитализирован

Запашного экстренно госпитализировали

Дрессировщик Аскольд Запашный 31 июля попал в одну из московских больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, его госпитализировали из-за проблем с внутренними органами.

Telegram-канал «112» сообщает, что у артиста диагностировали панкреатит.

РЕН ТВ отмечает, что Запашному предстоит пройти несколько обследований.