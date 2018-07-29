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У Кобзона заподозрили метастазы
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Кобзону поставили неутешительный диагноз 

Рамблер 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Специалисты высказали предположения насчет причин ухудшения здоровья депутата и певца Иосифа Кобзона, у которого, как пишут СМИ, был диагностирован рак предстательной железы. Издание «URA.RU» опросило медиков, которые отметили, что данный вид онкологии успешно поддается лечению. Однако, как предположил один из онкологов, опухоль могла дать метастазы в другие органы. Это и могло спровоцировать ухудшение состояния Кобзона.
Ранее сообщалось, что 80-летний певец впал в кому. По сообщениям СМИ, он подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких, Кобзон находится в больнице уже неделю. В 2005 году у Кобзона диагностировали онкологическое заболевание.
>> СМИ: Кобзон впал в кому
Он перенес несколько операций, в том числе удаление мочевого пузыря, выезжал на лечение в Германию и Италию. Близкие певца опровергают сообщения о том, что он впал в кому. По их словам, он находится в клинике на плановом лечении.
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