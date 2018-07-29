Раскрыт секрет молодости Дженнифер Лопес

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 26 Июл 2018 в 9:17 PDT Свой 49-ый день рождения певица и актриса отпраздновала на Багамах, куда отправилась вместе со своими детьми и другими членами семьи.

Фото звезды в купальнике буквально взорвали Интернет. Глядя на Дженнифер , сложно поверить в ее возраст.

Как оказалось, добиться такой «вечной молодости» может каждый. Достаточно следовать простым правилам, которых и придерживается Лопес. Артистка каждый день занимается спортом, спит не менее 8 часов, каждое утро она начинает с легких физических упражнений.

Дисциплинированность Дженнифер демонстрирует и в вопросах питания, выбрав для себя только полезную пищу. Помимо всего прочего, 49-летняя красавица не курит и крайне редко употребляет алкоголь.