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Раскрыт секрет молодости Дженнифер Лопес
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Раскрыт секрет молодости Дженнифер Лопес 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Instagram
Свой 49-ый день рождения певица и актриса отпраздновала на Багамах, куда отправилась вместе со своими детьми и другими членами семьи.
Фото звезды в купальнике буквально взорвали Интернет. Глядя на Дженнифер, сложно поверить в ее возраст.
Как оказалось, добиться такой «вечной молодости» может каждый. Достаточно следовать простым правилам, которых и придерживается Лопес. Артистка каждый день занимается спортом, спит не менее 8 часов, каждое утро она начинает с легких физических упражнений.
Дисциплинированность Дженнифер демонстрирует и в вопросах питания, выбрав для себя только полезную пищу. Помимо всего прочего, 49-летняя красавица не курит и крайне редко употребляет алкоголь.
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