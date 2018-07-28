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Сестра обвинила СМИ в «убийстве» Кобзона
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Сестра обвинила СМИ в «убийстве» Кобзона 

Рамблер 1 час назад
Сестра депутата Иосифа Кобзона Гелена опровергла сообщения о том, что он впал в кому, сообщает RT.
«С Иосифом Давыдовичем всё хорошо, сидит пьёт кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками?» — рассказала она, сообщив, что ей пришлось обзванивать всех родственников, чтобы их успокоить.
Она также отметила, что Кобзон находится в клинике на плановом лечении.
«Человек на плановом лечении. Ему положено это лечение ввиду его болезни», — сказала сестра Кобзона.
Она также выразила возмущение публикациями о состоянии здоровья певца.
«Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?» — отметила она.
Ранее сообщалось, что 80-летний певец впал в кому после резкого ухудшения состояния здоровья. СМИ сообщали, что он подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких, Кобзон находится в больнице уже неделю.
>> Кобзон впал в кому
В 2005 году у Кобзона диагностировали онкологическое заболевание. Он перенес несколько операций, в том числе удаление мочевого пузыря, выезжал на лечение в Германию и Италию.
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