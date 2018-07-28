Сестра обвинила СМИ в «убийстве» Кобзона

Сестра депутата Иосифа Кобзона Гелена опровергла сообщения о том, что он впал в кому, сообщает RT.

«С Иосифом Давыдовичем всё хорошо, сидит пьёт кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками?» — рассказала она, сообщив, что ей пришлось обзванивать всех родственников, чтобы их успокоить.

Она также отметила, что Кобзон находится в клинике на плановом лечении.

«Человек на плановом лечении. Ему положено это лечение ввиду его болезни», — сказала сестра Кобзона.

Она также выразила возмущение публикациями о состоянии здоровья певца.

«Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?» — отметила она.

Ранее сообщалось, что 80-летний певец впал в кому после резкого ухудшения состояния здоровья. СМИ сообщали, что он подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких, Кобзон находится в больнице уже неделю.