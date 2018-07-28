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Кобзон впал в кому
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СМИ: Кобзон впал в кому 

Рамблер 1 час назад
Народный артист СССР и депутат Иосиф Кобзон, состояние которого ухудшилось этой ночью, впал в кому, сообщает Телеграм-канал 112.
Ранее сообщалось, что 80-летний певец подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Ранее в окружении Кобзона заявляли, что его госпитализация была плановой. Кобзон находится в больнице уже неделю.
В последнее время многие отмечали болезненный вид Кобзона, на похоронах поэта Андрея Дементьева он передвигался с помощью охранника.
>> Кобзон не может самостоятельно дышать
С 2005 года Кобзон борется с онкологическим заболеванием. Он перенес несколько операций, в том числе удаление мочевого пузыря, выезжал на лечение в Германию и Италию.
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