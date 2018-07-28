СМИ: Кобзон впал в кому

Народный артист СССР и депутат Иосиф Кобзон , состояние которого ухудшилось этой ночью, впал в кому, сообщает Телеграм-канал 112.

Ранее сообщалось, что 80-летний певец подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Ранее в окружении Кобзона заявляли, что его госпитализация была плановой. Кобзон находится в больнице уже неделю.

В последнее время многие отмечали болезненный вид Кобзона, на похоронах поэта Андрея Дементьева он передвигался с помощью охранника.