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Стилист Собчак поставил точку разговорам о беременности
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«Хочет еще одного»: в окружении открыто заговорили о беременности Собчак 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Интересное положение Ксении Собчак не подтвердилось. Однако телеведущая все же планирует второго ребенка.
На международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку сейчас присутствует весь свет российского шоу-бизнеса. Каждая знаменитость приехала со своей свитой гримеров, парикмахеров и стилистов, поэтому за кулисами сейчас многолюдно.
В свободное от работы время разморенные от жары помощники звезд, к слову, сейчас в Баку температура поднимается до +34, коротают вечера за обсуждением последних сплетен, поэтому журналистам остается только внимательно слушать.
Одной из главных тем закулисья являлась новая беременность Собчак. Все гадали, в положении она или нет, ведь если верить слухам артистка скоро во второй раз станет матерью.
Точку в этом вопросе поставил стилист, который недавно работал с Ксенией.
"Да ты что! Ксюша недавно проходила курс оздоровления: делала "чистку" организма, "сгоняла" отеки. Она стала гораздо более подтянутой, чем во время своей избирательной компании. Она хочет еще одного ребенка, но пока не беременна!" — цитирует цирюльника Teleprogramma.pro.
Отметим, что сплетни об интересном положении телеведущей муссируются уже 10 месяцев, поэтому скорее всего стилист Ксении не врет. Ну или в шутку можно предположить, что Собчак, как слониха, будет вынашивает плод около 20 месяцев.
Напомним, что 36-летняя телеведущая уже воспитывает сына Платона. Отцом мальчика является супруг телеведущей Максим Виторган. Мальчик родился в ноябре 2016 года. Звезда разрешилась от бремени в элитной подмосковной клинике.
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