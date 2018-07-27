Цымбалюк-Романовская предстанет перед судом

С заносчивой Цымбалюк-Романовской сбили спесь

Бывшая жена легендарного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская скоро предстанет перед Фемидой. Украинская пианистка обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Сегодня, 27 июля, Виталина получила обвинительное заключение. Через несколько дней уголовное дело поступит в мировой суд участка №310 района Ростокино, сообщает РЕН ТВ

Примечательно, что еще вчера Цымбалюк-Романовская сказала журналистам, что не получала от прокуратуры никаких уведомлений. Она не захотела комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие у нее интереса к ней. Видимо правоохранительные органы увидели в прессе заносчивое заявление пианистки и решили сбить с нее спесь.

По версии следствия Виталина следила за Джигарханяном. Предполагается, что супруга звезды, то ли сама, то ли с помощью наемного работника вмонтировала в потолок кабинета Армена Борисовича в Московском драматическом театре бескорпусную видеокамеру.

Пианистка планировала быть в курсе всех обсуждаемых вопросов. После Цымбалюк-Романовская отдала полученную видеозапись телевизионщикам, которые продемонстрировали ее в прямом эфире.