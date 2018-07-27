Принц Гарри и Меган Маркл нарушили королевский протокол страстным поцелуем на публике

33-летний британский принц Гарри и его 36-летняя супруга Меган Маркл вновь провоцируют хейтеров.

Принц Гарри уже немало удивил британских консерваторов, взяв в жены разведенную актрису из США Меган Маркл. А на днях влюбленные вновь заставили всех говорить о себе, «забывшись» в страстном поцелуе во время соревнований по конному поло.

Меган пришла поболеть за мужа на благотворительный турнир и не только позировала фотографам с ним в обнимку, но и, когда Гарри вручили приз, поцеловала его на глазах у всех.