Принц Гарри и Меган Маркл нарушили королевский протокол

33-летний британский принц Гарри и его 36-летняя супруга Меган Маркл вновь провоцируют хейтеров.
Принц Гарри уже немало удивил британских консерваторов, взяв в жены разведенную актрису из США Меган Маркл. А на днях влюбленные вновь заставили всех говорить о себе, «забывшись» в страстном поцелуе во время соревнований по конному поло.
Меган пришла поболеть за мужа на благотворительный турнир и не только позировала фотографам с ним в обнимку, но и, когда Гарри вручили приз, поцеловала его на глазах у всех.
Дело в том, что членам королевской семьи не рекомендуется даже прикасаться друг к другу на публике. В отличие от герцога и герцогини Сассекских, этому правилу неукоснительно подчиняются принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Пара даже никогда не держится за руки во время официальных выходов и визитов, а уж про поцелуи и речи не идет. Однако Меган и Гарри, похоже, всерьез настроены сменить вековые устои, многие из которых их подданные-ровесники считают давно устаревшими.