Ведущего «Первого канала» высмеяли за вопрос Боярскому 

Интернет-пользователи раскритиковали ведущего «Доброго утра» Сергея Бабаева из-за слов о «банальности» достопримечательностей Санкт-Петербурга. На это обратили внимание «Дни.ру».
По данным издания, 25 июля в программе принял участие актер Михаил Боярский. Темой беседы были «Питерские маршруты от народного артиста РСФСР Михаила Боярского».
Бабаев попросил актера посоветовать достойные внимания уголки Петербурга. При этом ведущий назвал «банальными» Исаакиевский собор и Ростральные колонны.
«Ну, не *** (кретин)?» — возмутился на своей странице в Facebook продюсер Евгений Фридлянд.
«Тупость и безграмотность! Иной раз так резанут по уху, диву даёшься. Откуда вы? Как попали на телевидение?» — написала в комментариях Елена Бушурова.
«Нужно было на месте Боярского ответить: «Обязательно сходите на концерт группы Ленинград и к дому, в котором жила Ксения Собчак», — иронизировали пользователи.
Сам Боярский посоветовал ведущему посетить Летний сад. «Там такие люди ходили по этому саду… Можно быть причастным к этой прогулке», — сказал актер.
«Я бы на месте Боярского засадил бы этому дебилу хук справа… Но Боярский интеллигентный человек и просто отправил его в сад. В Летний сад))))», — отметил Фридлянд.