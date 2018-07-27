Ведущего «Первого канала» высмеяли за вопрос Боярскому

По данным издания, 25 июля в программе принял участие актер Михаил Боярский . Темой беседы были «Питерские маршруты от народного артиста РСФСР Михаила Боярского».

Бабаев попросил актера посоветовать достойные внимания уголки Петербурга. При этом ведущий назвал «банальными» Исаакиевский собор и Ростральные колонны.

«Ну, не *** (кретин)?» — возмутился на своей странице в Facebook продюсер Евгений Фридлянд.

«Тупость и безграмотность! Иной раз так резанут по уху, диву даёшься. Откуда вы? Как попали на телевидение?» — написала в комментариях Елена Бушурова.

«Нужно было на месте Боярского ответить: «Обязательно сходите на концерт группы Ленинград и к дому, в котором жила Ксения Собчак», — иронизировали пользователи.

Сам Боярский посоветовал ведущему посетить Летний сад. «Там такие люди ходили по этому саду… Можно быть причастным к этой прогулке», — сказал актер.