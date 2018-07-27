Ещё
Кобзон находится в реанимации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кобзон находится в реанимации 

Рамблер 1 час назад
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон находится в реанимации, сообщает «112».
По информации Telegram-канала, Народный артист СССР лежит в реанимации отделения нейрохирургии, куда был доставлен без сознания, уже неделю. Состояние 80-летнего Кобзона является тяжелым.
>> «Вообще слег»: Кобзон попал в больницу
Накануне собеседник в Госдуме сообщил РИА Новости, что в настоящее время певец и депутат проходит курс химиотерапии в связи с раком, которым болен с 2005 года. По его словам, врачи оценивают состояние Кобзона как стабильно тяжелое, однако сам артист — «сильный и всегда побеждает».
Вчера сообщения о госпитализации Кобзона отказалась комментировать его жена, а его представитель сообщил журналу «СтарХит», что артист и впрямь «нездоров», однако «ничего из ряда вон выходящего не происходит».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму рассказали о крахе Макаревича92
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий644
СМИ узнали о подготовке нового удара США48
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной54
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:11
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение