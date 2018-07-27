Кобзон находится в реанимации

По информации Telegram-канала, Народный артист СССР лежит в реанимации отделения нейрохирургии, куда был доставлен без сознания, уже неделю. Состояние 80-летнего Кобзона является тяжелым.

Накануне собеседник в Госдуме сообщил РИА Новости , что в настоящее время певец и депутат проходит курс химиотерапии в связи с раком, которым болен с 2005 года. По его словам, врачи оценивают состояние Кобзона как стабильно тяжелое, однако сам артист — «сильный и всегда побеждает».