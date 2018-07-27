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Бутман назвал талантливых россиян достоянием страны
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Бутман назвал талантливых россиян достоянием страны 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Талантливые люди являются достоянием России не меньше, чем природные ресурсы, поэтому программа, стимулирующая детей к занятиям музыкой, необходима, рассказал РИА Новости народный артист России, президент Sochi Jazz Festival Игорь Бутман.
Ранее сообщалось, что одним из пунктов национального проекта "Культура" является обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.
"Конечно, это будет очень способствовать (появлению большего числа музыкантов). Дети сами захотят играть на хорошем инструменте, родители будут знать, что школа предоставит им всё необходимое, что им не нужно покупать дорогостоящий инструмент. Они ведь и правда очень дорогие, сколько раз ко мне обращались с просьбой помочь купить хороший инструмент, потому что талантливому ребёнку не на чем играть. Если будет такая программа, всё действительно наладится", — заявил музыкант.
"Это стимул, потому что мы должны искать талантливых людей, они нужны стране, это наше достояние, не меньше, чем природные ресурсы. Помимо того, что мы делаем, мы должны зарабатывать искусством, новыми культурными свершениями. Поэтому, конечно, это необходимо, это отличная программа, я ее поддерживаю всеми руками", — отметил Бутман.
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