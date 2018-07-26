Малахова застукали на пляже с молодой красоткой

В своем Instagram Малахов опубликовал трогательное фото с пляжа. Андрей и Наталья сидят на песке. Жена шоумена прячет нос и губы в его пышной шевелюре.

"В ожидании самого длинного лунного затмения века!" — написал под снимком телеведущий.

Поклонники обрадовались, увидев супругов вместе, ведь они очень редко делятся совместными фото.

В комментариях подписчики отметили, что Малахову невероятно повезло, ведь его благоверная — настоящая красавица. Были и те, кто не узнал Шкулеву — некоторые задались вопросом, что же за прекрасная молодая незнакомка рядом со звездой телешоу. По мнению поклонников, настоящая супруга намного старше той женщины, которая изображена на снимке.

"Это разве Наташа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "это не жена, а Шурыгина!", "Это не жена с ним совсем другое лицо", "А вам не кажется что это не жена?", "Это не жена вроде бы?", "Ауууу! А как же Наташа?", "это другая по-моему девушка", "А где его старуха?", "А с кем Андрей?" — пишут они.

На вопросы пользователей Сети шоумен отвечать не стал. Ведь будь Малахов на отдыхе с молодой красоткой, а не с женой, стал бы он выкладывать компрометирующие снимки на всеобщее обозрение?

Напомним, Андрей Малахов уже семь лет состоит в браке с известным издателем Натальей Шкулевой. Торжественное бракосочетание телеведущего и предпринимательницы состоялось в Париже, в Версальском дворце. У пары долгое время не было детей. В прошлом, 2017 году, у Андрея и Натальи появился долгожданный наследник. Малахов не скрывал своего счастья.