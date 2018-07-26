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Мишулина рассказала о подмешанной в ее кровь мужской ДНК
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Мишулина рассказала о подмешанной в ее кровь мужской ДНК 

Рамблер 16 часов назад
Фото: кадр из программы на России 1
Дочь актера Спартака Мишулина Карина рассказала, что располагает неопровержимыми доказательствами того, что Тимур Еремеев, называющий себя ее единокровным братом, на самом деле является самозванцем.
Карина Мишулина призналась, что доказать свою правоту ей будет непросто.
«К сожалению, там есть сила, которая пока пытается победить незаконными методами. Но я уверена, что мы в шаге от победы», — сказала актриса в интервью изданию Cetre’.
Она призналась, что на волне публичного обсуждения конфликта столкнулась с травлей: поступали угрозы в адрес ее детей и даже работодателей.
При этом Мишулина уверена, что Тимур Еремеев — всего лишь пешка в чьей-то игре. Чтобы стать похожим на Спартака Мишулина, ему пришлось сделать пластическую операцию.
Актриса заявила, что у нее на руках 13-страничный документ, доказывающий подлог в ДНК-исследовании, которое проводил Еремеев.
«В мою кровь подмешали чужое мужское ДНК, и я стала его сестрой. У нас есть документ от генетика Ефремова», — сказала Карина.
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