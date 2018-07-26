«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу

СМИ сообщили об экстренной госпитализации народного артиста СССР Иосифа Кобзона . По словам очевидца, певец, у которого ранее был обнаружен рак, «вообще слег».

Народный артист СССР Иосиф Кобзон был экстренно госпитализирован в связи с ухудшением состояния, утверждают СМИ. Как сообщил анонимный источник, в данный момент певец, в минувшем году отметивший свое 80-летие, находится в одной из столичных клиник и уже не встает с постели.

«Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его», — заявил очевидец.

Что касается супруги артиста Нинель Кобзон, то она опровергать слухи о резком ухудшении состояния мужа не стала, впрочем, и не подтвердив факт госпитализации депутата Госдумы . В свою очередь пресс-секретарь Кобзона подчеркнула, что сейчас он действительно чувствует себя не лучшим образом.

Известно, что 13 лет назад, в 2005-м, у Кобзона был диагностирован рак, и уже вскоре он был в связи с этим впервые прооперирован в Германии . С 2009 года он находится под постоянным наблюдением специалистов.

При этом в последнее время сообщения об ухудшении состояния артиста поступают едва ли не каждый месяц. Так, в июне в СМИ появилась информация о госпитализации Кобзона, причем в больницу певец якобы обратился самостоятельно — и врачи после осмотра предложили клиенту остаться в госпитале для проведения обследования, на что тот ответил согласием. Позднее супруга Иосифа Давыдовича заявила, что исполнитель чувствует себя хорошо и никаких поводов для беспокойств нет.

«Хорошо, нормально здоровье», — заявила она в разговоре с телеканалом «360», в то же время не став уточнять, где именно находится Кобзон, назвав соответствующий вопрос «бестактным».

Жена артиста также уточнила, что у него все идет «по плану».

Сам Кобзон охарактеризовал свое тогдашнее здоровье как «замечательное», а сестра артиста Гелена объяснила попадание родственника в больницу вирусной инфекцией.

В мае в Сети была обнародована видеозапись, на которой было видно, что певец при передвижении нетвердо ступает, поддерживаемый под руку помощником, из-за чего у многих поклонников артиста и возникли серьезные опасения за его здоровье. А еще ранее, в апреле, прессе стало известно об очередной госпитализации Кобзона — якобы экстренной и связанной с нарушением сердечного ритма. На слухи тогда ответила его сестра, пояснившая что посещение врача связано с плановыми процедурами.

«С Иосифом Давыдовичем все хорошо. Я не знаю, откуда взялись такие слухи. Он бывает в больнице, но это плановые процедуры. Я общаюсь с ним каждый день и в курсе всего происходящего. Он жив и здоров. Да, в больнице почти каждую неделю, но это по плану», — приводит ее слова телеканал RT.

А его пресс-секретарь призвала журналистов не разводить панику в связи со слухами относительно здоровья народного артиста.

«У нас ничего не происходит. У нас все планово и я не понимаю, что это за истерия. Иосиф Давыдович пожилой человек, который периодически проходит какие-то плановые обследования. Я не понимаю, почему нужно было придавать этому такой странный оттенок. У нас все хорошо. Не надо пугаться», — поведала она.

Любопытно, что в этом июле Кобзон в эфире передачи «Пусть говорят» рассказал об онкологическом заболевании певца Александра Розенбаума , давая совет всем страдающим от рака обратиться в одну из клиник, в которой он и сам регулярно проходит обследование. Он также задал риторический вопрос: «Не кажется ли вам странным, что интеллектуальных, известных людей так часто убивает онкология?»

Сам Розенбаум при этом сообщения о заболевании опроверг, подчеркнув, что прекрасно себя чувствует.