Россияне отреагировали на возможное закрытие «Дома-2»

Интернет-пользователи с воодушевлением встретили новость о сносе съемочной площадки телешоу «Дом-2».

Пользователи соцсетей признались, что давно ждали этого дня, и предположили, что мэр Москвы благодаря сносу «Поляны» войдет в историю.

БОЖЕ, ХРАНИ МЭРИЮ МОСКВЫ! Построить новую дорогу и закрыть тем самым "Дом-2" — это же просто бинго из благоустройства города и благоустройства телевидения! pic.twitter.com/2ZKVrUxKk9— Дикая Москва (@WildWildMoscow) 26 июля 2018 г.

Мэрия Москвы снесёт съёмочную площадку Дом 2.



Молитвы многих услышаны!— Сергей Корнеевский (@SKorneevsky) 26 июля 2018 г.

Ого, вот это я понимаю, хорошие новости— Айрин (@nazly_25) 27 июля 2018 г.

А место площадки надо освятить— Iliya Smelkov (@Iliya_Smelkov) 27 июля 2018 г.

За Собянина!— Dre1 (@DremanerDre1) 26 июля 2018 г.

Нашлись и те, кто предположил, что у «Дома-2» появится новое место для съемок. И они оказались правы: собственнику земли, где снималось телешоу, подберут новый участок в качестве компенсации за снос, заявили в Департаменте строительства Москвы.

От пользователей соцсетей тут же посыпались предложения:

В сибирской тайге много места!Туда их!— Татьяна (@TsOlejnikova) 27 июля 2018 г.

А почему бы им не выделит дальневосточный гектар?— Eski Köpek (@eski_kopek) 27 июля 2018 г.