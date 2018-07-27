Россияне отреагировали на возможное закрытие «Дома-2» 

Интернет-пользователи с воодушевлением встретили новость о сносе съемочной площадки телешоу «Дом-2».
Пользователи соцсетей признались, что давно ждали этого дня, и предположили, что мэр Москвы благодаря сносу «Поляны» войдет в историю.
БОЖЕ, ХРАНИ МЭРИЮ МОСКВЫ! Построить новую дорогу и закрыть тем самым "Дом-2" — это же просто бинго из благоустройства города и благоустройства телевидения! pic.twitter.com/2ZKVrUxKk9— Дикая Москва (@WildWildMoscow) 26 июля 2018 г.
Мэрия Москвы снесёт съёмочную площадку Дом 2.
Молитвы многих услышаны!— Сергей Корнеевский (@SKorneevsky) 26 июля 2018 г.
Нашлись и те, кто предположил, что у «Дома-2» появится новое место для съемок. И они оказались правы: собственнику земли, где снималось телешоу, подберут новый участок в качестве компенсации за снос, заявили в Департаменте строительства Москвы.
От пользователей соцсетей тут же посыпались предложения:
Информация о сносе съемочной площадки «Дома-2» появилась накануне. Власти Москвы утвердили проект автомобильной дороги от деревни Саларьево до Марьино. Часть трассы пройдет по территории съемочной площадки.