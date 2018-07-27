Ещё
Россияне отреагировали на возможное закрытие «Дома-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне отреагировали на возможное закрытие «Дома-2» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТНТ
Интернет-пользователи с воодушевлением встретили новость о сносе съемочной площадки телешоу «Дом-2».
Пользователи соцсетей признались, что давно ждали этого дня, и предположили, что мэр Москвы благодаря сносу «Поляны» войдет в историю.
Нашлись и те, кто предположил, что у «Дома-2» появится новое место для съемок. И они оказались правы: собственнику земли, где снималось телешоу, подберут новый участок в качестве компенсации за снос, заявили в Департаменте строительства Москвы.
От пользователей соцсетей тут же посыпались предложения:
Информация о сносе съемочной площадки «Дома-2» появилась накануне. Власти Москвы утвердили проект автомобильной дороги от деревни Саларьево до Марьино. Часть трассы пройдет по территории съемочной площадки.
Комментарии3  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп дал ответ на приглашение Путина82
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети224
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта209
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной724
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий759
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение