В Сети посмеялись над нарядом Бабкиной 

Певица Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram снимок, сделанный на отдыхе в Италии. Как сообщает Eg.ru, подписчики артистки раскритиковали выбранный ею наряд.
На фото Бабкина запечатлена в соломенной шляпе и повязанном на груди парео.
«С Адусиком и Антоном Собяниным в отеле Томболо в Италии. Очень хорошая компания!» — так певица подписала снимок.
Как отмечает Eg.ru, пользователи сочли шляпу «безвкусной», а вид артистки — «просто смешным».
«Прикид так прикид», — написала @eshonkulovarimma.
Пользовательница @gaaalochka заявила, что Бабкиной «не надо плечи оголять».
При этом многим подписчикам фото понравилось.
«Вы — прелесть! Сплошной позитив! С ума сойти, какая красавица», — похвалила ее @akselena_58.
По мнению @magiaangela, головной убор Бабкиной — «улет»