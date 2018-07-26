В Сети посмеялись над нарядом Бабкиной

Певица Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram снимок, сделанный на отдыхе в Италии . Как сообщает Eg.ru, подписчики артистки раскритиковали выбранный ею наряд.

На фото Бабкина запечатлена в соломенной шляпе и повязанном на груди парео.

«С Адусиком и Антоном Собяниным в отеле Томболо в Италии. Очень хорошая компания!» — так певица подписала снимок.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 25 Июл 2018 в 5:36 PDT

Как отмечает Eg.ru , пользователи сочли шляпу «безвкусной», а вид артистки — «просто смешным».

«Прикид так прикид», — написала @eshonkulovarimma.

Пользовательница @gaaalochka заявила, что Бабкиной «не надо плечи оголять».

При этом многим подписчикам фото понравилось.

«Вы — прелесть! Сплошной позитив! С ума сойти, какая красавица», — похвалила ее @akselena_58.

По мнению @magiaangela, головной убор Бабкиной — «улет»