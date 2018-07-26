Российские евреи ответили на шутку Маликова

По мнению Каннера, «у парня» какие-то проблемы. Он подчеркнул, что евреев, которые занимаются шоу-бизнесом и музыкой, много не только в России, но и во всем мире.

Каннер добавил, что сейчас у Маликова нет такого успеха, как раньше, и он «ищет проблемы в других».

"Что-то не получается у парня. Видимо, застой какой-то творческий. Он ведь из такой семьи нормальной… Думаю, у него какие-то проблемы", — сказал Каннер.

Ранее Маликов написал в своем твиттере, что успеха в шоу-бизнесе в основном добиваются евреи или геи. Пост певца возмутил многих пользователей, и он его удалил. Позже он написал, что это был «комплимент, а не шутка».