Названы самые «дорогие» звезды Instagram 

Стало известно, сколько зарабатывают на рекламных постах самые популярные пользователи Instagram.
Список составлен исходя из стоимости постов звезд в их профилях в Instagram, сообщает «Ридус».
Возгласила список Instagram Rich List 2018 20-летняя американская модель и предприниматель Кайли Дженнер, которая зарабатывает 1 млн долларов за пост. На нее подписаны 111 млн человек.
К настоящему времени девушка смогла заработать 900 млн долларов, и скоро станет самой молодой миллиардершей в мире, отмечает Ura.ru.
На втором месте находится певица Селена Гомес — пост на ее странице в соцсети стоит 800 тыс. долларов за пост.
Третьим в списке стал португальский футболист Криштиану Роналду, который продает посты в Instagram за 750 тыс. долларов.
Среди самых дорогих звезд эксперты отмечают также модель Ким Кардашьян, певицу Бейонсе Ноулз, Джастина Бибера и футболиста Неймара.