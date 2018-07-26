Названы самые «дорогие» звезды Instagram

Стало известно, сколько зарабатывают на рекламных постах самые популярные пользователи Instagram.

Список составлен исходя из стоимости постов звезд в их профилях в Instagram, сообщает «Ридус»

Возгласила список Instagram Rich List 2018 20-летняя американская модель и предприниматель Кайли Дженнер, которая зарабатывает 1 млн долларов за пост. На нее подписаны 111 млн человек.

К настоящему времени девушка смогла заработать 900 млн долларов, и скоро станет самой молодой миллиардершей в мире, отмечает Ura.ru.

На втором месте находится певица Селена Гомес — пост на ее странице в соцсети стоит 800 тыс. долларов за пост.