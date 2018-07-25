Экс-участницу «Дома-2» избили на шоу популярного блогера

Бывшая участница «Дома-2» Светлана Юрченко рассказала «СтарХиту» , что ей сломали нос во время съемок шоу Амирана Сардарова «Хачу невесту».

Участницы нового шоу борются за сердце блогера. По словам Юрченко, она успела сняться в трех выпусках.

Однажды во время съемок девушкам дали задание установить палатки на природе.

«Я приступила к выполнению задания и со всей мочи получила кулаком в нос», — утверждает Юрченко.

По ее словам, на нее внезапно напала одна из участниц, ударила по лицу, а зачем начала «добивать ногами». Юрченко потеряла сознание и несколько часов пролежала на берегу реки. Она рассказала, что ей попыталась помочь только одна из девушек.

В итоге Юрченко увезли со съемок на скорой. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом носа, черепно-мозговую травму, а также ушибы мягких тканей головы, лица и конечностей. Девушка провела в больнице шесть дней. Теперь, по ее словам, ей предстоит операция по исправлению носа.

Она отметила, что из-за «хитро составленного» контракта с организаторами шоу, она не сможет потребовать компенсации.