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Экс-участницу «Дома-2» избили на шоу популярного блогера
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Экс-участницу «Дома-2» избили на шоу популярного блогера 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Бывшая участница «Дома-2» Светлана Юрченко рассказала «СтарХиту», что ей сломали нос во время съемок шоу Амирана Сардарова «Хачу невесту».
Участницы нового шоу борются за сердце блогера. По словам Юрченко, она успела сняться в трех выпусках.
Однажды во время съемок девушкам дали задание установить палатки на природе.
«Я приступила к выполнению задания и со всей мочи получила кулаком в нос», — утверждает Юрченко.
По ее словам, на нее внезапно напала одна из участниц, ударила по лицу, а зачем начала «добивать ногами». Юрченко потеряла сознание и несколько часов пролежала на берегу реки. Она рассказала, что ей попыталась помочь только одна из девушек.
В итоге Юрченко увезли со съемок на скорой. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом носа, черепно-мозговую травму, а также ушибы мягких тканей головы, лица и конечностей. Девушка провела в больнице шесть дней. Теперь, по ее словам, ей предстоит операция по исправлению носа.
Она отметила, что из-за «хитро составленного» контракта с организаторами шоу, она не сможет потребовать компенсации.
Светлана Юрченко провела на шоу «Дом-2» четыре месяца. Она родилась в Сургуте, получила бухгалтерское образование, но работает визажистом.
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