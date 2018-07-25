Шарапову возмутили дороги Крыма

Телеведущая Арина Шарапова на своей странице в Instagram пожаловалась пробки в Крыму , возникшие из-за большегрузных автомобилей.

Шарапова опубликовала видео, демонстрирующее дорогу, одна из полос которой «встала». На записи видно, что в пробке стоят много фур.

«Неужели нельзя проследить, чтобы они [большегрузы] все же ездили вечерами», — возмутилась ведущая.

По ее словам, власти ранее решили, что дорога Керчь-Симферополь с 15 июля «не будет перегружена этими машинами», и фуры начнут ездить с 22:00 и до утра.

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) 24 Июл 2018 в 2:07 PDT

«Друзья, можно хотя бы иногда отвечать за слова?» — написала Шарапова.

Она подчеркнула, что большегрузные автомобили «во всем мире передвигаются ночью и не в выходные», в особенности в «жесткий летний сезон».

«Ну и вот, пожалуйста, вам. Ну, конечно, будут пробки», — сказала ведущая, снимая на видео дорожный затор.