Шарапову возмутили дороги Крыма 

Телеведущая Арина Шарапова на своей странице в Instagram пожаловалась пробки в Крыму, возникшие из-за большегрузных автомобилей.
Шарапова опубликовала видео, демонстрирующее дорогу, одна из полос которой «встала». На записи видно, что в пробке стоят много фур.
«Неужели нельзя проследить, чтобы они [большегрузы] все же ездили вечерами», — возмутилась ведущая.
По ее словам, власти ранее решили, что дорога Керчь-Симферополь с 15 июля «не будет перегружена этими машинами», и фуры начнут ездить с 22:00 и до утра.
«Друзья, можно хотя бы иногда отвечать за слова?» — написала Шарапова.
Она подчеркнула, что большегрузные автомобили «во всем мире передвигаются ночью и не в выходные», в особенности в «жесткий летний сезон».
«Ну и вот, пожалуйста, вам. Ну, конечно, будут пробки», — сказала ведущая, снимая на видео дорожный затор.
На сайте Госкомитета дорожного хозяйства Крыма сообщается, что движение большегрузов будет ограничено с 15 августа по 15 сентября. Они не смогут ездить с 10:00 до 22:00 на участке дороги Керчь — Феодосия — Симферополь. Такое решение было принято из-за роста транспортного потока.