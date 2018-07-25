В смерти актера Исакова обвинили врачей

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Друг умершего актера Александра Исакова рассказал о врачебной ошибке 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Facebook
Роман Печерский, друг актера Александра Исакова, о кончине которого стало известно во вторник, заявил, что причиной возможной гибели артиста могла стать врачебная ошибка.
"Соболезную друзьям близки и, конечно, маме", — написал Печерский в своем фейсбуке.
Он также рассказал, что Исаков три недели был в больнице.
"Только после оттека легких выявить причину — двухсторонняя пневмония — вчера он еще шутил, приехала мама — были друзья рядом обсуждали планы на отдых — утром его уже не стало — сердце уже не справилось", — рассказал коллега Исакова.
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