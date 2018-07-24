Ещё
Вскрылись детали смерти подруги Джигурды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вскрылись детали смерти подруги Джигурды 

Рамблер 1 час назад
Сестра погибшей предпринимательницы Людмилы Браташ Светлана Романова заявила, что актер Никита Джигурда «удерживал» ее родственницу в своей квартире. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на программу «На самом деле», участников которой проверяют на детекторе лжи.
По мнению женщины, актер «поил» ее сестру и привозил нотариуса ради «выполнения своих задач» по завещанию Браташ.
В программе также принял участие водитель Джигурды Евгений Ильин. Он заверил, что видел настоящее завещание женщины, и рассказал о попытках актера спасти ее от проблем с алкоголем. Ильин подчеркнул, что Романова не навещала сестру и не помогала в лечении.
По данным «Дней.ру», результаты проверки на полиграфе оказались «парадоксальными»: водитель Джигурды допускает подделку завещания, а сестра Браташ считает, что документ может быть настоящим.
В июне прошлого года появилась информация, что Джигурда получил право на наследство Браташ. Бизнесвумен была подругой Джигурды и его жены Марины Анисиной, а также крестной их старшего сына.
Актер считал, что женщину убили, однако правоохранители не нашли никаких признаков преступления. Также он утверждал, что из квартиры Браташ исчезли все деньги и ювелирные украшения.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту149
Путин дал добро на новый мегамост120
Израиль сбил самолет226
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками121
Тяжелобольная Терехова не может говорить16
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение