Вскрылись детали смерти подруги Джигурды

По мнению женщины, актер «поил» ее сестру и привозил нотариуса ради «выполнения своих задач» по завещанию Браташ.

В программе также принял участие водитель Джигурды Евгений Ильин . Он заверил, что видел настоящее завещание женщины, и рассказал о попытках актера спасти ее от проблем с алкоголем. Ильин подчеркнул, что Романова не навещала сестру и не помогала в лечении.

По данным «Дней.ру», результаты проверки на полиграфе оказались «парадоксальными»: водитель Джигурды допускает подделку завещания, а сестра Браташ считает, что документ может быть настоящим.

В июне прошлого года появилась информация, что Джигурда получил право на наследство Браташ. Бизнесвумен была подругой Джигурды и его жены Марины Анисиной , а также крестной их старшего сына.

Актер считал, что женщину убили, однако правоохранители не нашли никаких признаков преступления. Также он утверждал, что из квартиры Браташ исчезли все деньги и ювелирные украшения.