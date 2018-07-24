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Беременная Кудрявцева борется с сильным недугом
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Беременная Кудрявцева получила травму голову 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Instagram
47-летняя Лера Кудрявцева уже пять лет состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Своему молодому возлюбленному она давно хотела подарить ребенка. У самой телеведущей есть взрослый сын Жан от музыканта из группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Весной поклонники заметили изменения в фигуре звезды, а позже их догадки подтвердились — она ждет второго ребенка. Однако беременность протекает не совсем гладко. Несколько недель назад Лера пожаловалась на сильные головные боли, от которых ее не могут избавить никакие средства. Позже на состояние телеведущей повлияла и жара, которая стояла в столице, поэтому она решила спастись от нее в массажном салоне.
Журналисты недавно выяснили, что могло спровоцировать головные боли у Кудрявцевой. Оказалось, что в конце 80-х, когда она встречалась с отцом своего сына Ленюком, телеведущая получила серьезную травму головы. Продюсер «Ласкового мая» рассказал, что тогда у Леры были деньги, поэтому она путешествовала с группой.
«Я ее прогонял. Колотил головой о батарею. Отправлял на самолете обратно в Казахстан. Чего только не делал! Но она все равно не унималась…», — рассказал он.
Журналисты обратились к врачу-онкологу Андрею Коржикову и спросили, может ли травма головы стать причиной новых болезней. По словам врача, любая травма может спровоцировать образование опухоли, но это случается крайне редко. Он также отметил, что беременность — сильный удар для организма, который может спровоцировать различные изменения. Возможно, что старая травма дала о себе знать из-за ее интересного положения и поэтому у Кудрявцевой возникли сильные головные боли. Она следит за своим здоровьем и регулярно обследуется у врачей. Ее коллега Екатерина Одинцова посоветовала ей прикладывать к голове листы лопуха. По ее словам, после травмы только они смогли избавить ее от мигрени, сообщает EG.ru.
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