Водонаева дерзко ответила Гузеевой после скандала

Водонаева дерзко ответила Гузеевой из «Давай поженимся!»

Не секрет, что у актрисы Ларисы Гузеевой, свахи Розы Сябитовой и астролога Васмилисы Володиной исключительно деловые отношения. Они уже на протяжении десяти лет ведут на Первом канале шоу "Давай поженимся!", поэтому, по мнению Алены Водонаевой, нет ничего необычного в накопившемся раздражении ведущих друг к другу.

"Моего сына, который закончил первый класс, еще в проекте не было, а в эфире главного канала страны уже собирались миллионы зрителей на главный цирк абсурда российского телевидения. Немудрено стать раздражительной, когда на протяжении десятилетия дирижируешь этой непрерывно обновляемой "труппой" маргиналов. И междоусобицы ведущих в таких условиях абсолютно неизбежны", — заключила Водонаева.

Однако Алена убеждена, что "случайных людей" на телевидении не бывает.

"Действительно случайные долго на ТВ не задерживаются. Ведь у руля всех этих телешоу стоят профессионалы, и если тот или иной ведущий из года в год продолжает появляться на экране (хоть и раздражает многих, сидящих в студии), значит, его работа держит на уровне рейтинги программы", — цитируют Алену Водонаеву "7 Дней".

Напомним, все началось с того, что Лера Кудрявцева на своей официальной страничке в социальной сети Fаcebook бросила клич, попросив подписчиков рассказать ей о нянях-филиппинках. Среди комментаторов оказалась актриса и ведущая передачи "Давай поженимся" Лариса Гузеева. Она сообщила. что такая няня есть у Василисы Володиной , и та счастлива.

В ответ Кудрявцева рассказала о неприятном инциденте, который произошел у нее с именитым астрологом.