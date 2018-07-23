Ещё
Российская актриса потеряла ребенка из-за ошибки врачей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская актриса потеряла ребенка из-за ошибки врачей 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Актриса Татьяна Ташкова стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка прославилась благодаря фильму "Уроки французского" и рекламе о тете Асе, однако мало кто знает, как сложилась ее частная жизнь.
Татьяна Ташкова получила известность после выхода на экраны картины "Уроки французского". Свой успех актриса закрепила благодаря ролям в фильмах "Таможня" и "Путь к медалям". Об актерстве Татьяна мечтала с детства. Ради карьеры она даже рассталась с первым мужем — дипломатом. Когда встал вопрос об отъезде из страны, для Ташковой не было вариантов — она осталась в стране, оформив развод. Хотя муж и ее родители были категорически против.
"Я должна была все оставить, бросить, я слишком долго мечтала стать актрисой. Я выбрала работу, а не мужа. Мне жаль, что я сделала ему больно, испортила карьеру, так как тогда развод не поощрялся. Мои родители были резко против развода, но я все равно ушла", — рассказала Ташкова.
Вторым мужем актрисы стал режиссер Евгений Ташков. Возрастная разница в 30 лет не смутила пару. Хотя поначалу Татьяна, по ее признанию, не воспринимала всерьез его ухаживания. К тому же она была ровесницей его сына от первого брака с легендарной актрисой Екатериной Савиновой. Тем не менее, Татьяна не устояла.
Оказалось, что у влюбленных много общего.
"Мы понимали друг друга буквально с полуслова, могли говорить часами, и нам было о чем", — отметила Ташкова.
Первое время они жили вместе, и Татьяна забеременела. Однако их ребенок умер в результате врачебной ошибки.
"Мы пережили трагедию, наш ребенок умер. У нас родилась девочка, но почти сразу после родов она умерла, мы даже не похоронили ее. Тогда Женя сказал, что нам нужно официально пожениться и обвенчаться", — поведала актриса.
К счастью, спустя время Ташкова подарила ему сына Алексея, после рождения которого они с режиссером обвенчались. С наступлением 90-ых годов семья переживала тяжелые времена. Работы у Ташкова не было, и Татьяна стала главным добытчиком. Она снялась в рекламе чистящего средства, представ на суд зрителей в образе тети Аси. Примечательно, что зрители до сих пор помнят этот образ актрисы.
Дни.ру: последние новости
"Какое же позорище": Собчак стала посмешищем из-за нелепой выходки Раскрыт ужасный секрет престарелой жены Гогена Солнцева На шоу Шепелева случилось ЧП
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль82
Россияне взбунтовались из-за нового налога444
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня2
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе309
Из россиян сделают «вечных пешеходов»207
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение