Российская актриса потеряла ребенка из-за ошибки врачей

Актриса Татьяна Ташкова стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка прославилась благодаря фильму "Уроки французского" и рекламе о тете Асе, однако мало кто знает, как сложилась ее частная жизнь.

Татьяна Ташкова получила известность после выхода на экраны картины "Уроки французского". Свой успех актриса закрепила благодаря ролям в фильмах "Таможня" и "Путь к медалям". Об актерстве Татьяна мечтала с детства. Ради карьеры она даже рассталась с первым мужем — дипломатом. Когда встал вопрос об отъезде из страны, для Ташковой не было вариантов — она осталась в стране, оформив развод. Хотя муж и ее родители были категорически против.

"Я должна была все оставить, бросить, я слишком долго мечтала стать актрисой. Я выбрала работу, а не мужа. Мне жаль, что я сделала ему больно, испортила карьеру, так как тогда развод не поощрялся. Мои родители были резко против развода, но я все равно ушла", — рассказала Ташкова.

Вторым мужем актрисы стал режиссер Евгений Ташков . Возрастная разница в 30 лет не смутила пару. Хотя поначалу Татьяна, по ее признанию, не воспринимала всерьез его ухаживания. К тому же она была ровесницей его сына от первого брака с легендарной актрисой Екатериной Савиновой . Тем не менее, Татьяна не устояла.

Оказалось, что у влюбленных много общего.

"Мы понимали друг друга буквально с полуслова, могли говорить часами, и нам было о чем", — отметила Ташкова.

Первое время они жили вместе, и Татьяна забеременела. Однако их ребенок умер в результате врачебной ошибки.

"Мы пережили трагедию, наш ребенок умер. У нас родилась девочка, но почти сразу после родов она умерла, мы даже не похоронили ее. Тогда Женя сказал, что нам нужно официально пожениться и обвенчаться", — поведала актриса.

К счастью, спустя время Ташкова подарила ему сына Алексея, после рождения которого они с режиссером обвенчались. С наступлением 90-ых годов семья переживала тяжелые времена. Работы у Ташкова не было, и Татьяна стала главным добытчиком. Она снялась в рекламе чистящего средства, представ на суд зрителей в образе тети Аси. Примечательно, что зрители до сих пор помнят этот образ актрисы.