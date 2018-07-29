Киркоров предложил придумать ему казнь 

Российский певец Филипп Киркоров обещал в сентябре выпустить клип на новую песню «Ибица» — «вторую серию» хита «Цвет настроения синий».
Об этом сообщается в Instagram Киркорова.
«Опять будет жесть такая. Так что, писаки, возмущаки, готовьтесь писать новые петиции, придумайте мне казнь, четвертуйте меня на Красной площади», — заявил он в эфире «Авторадио».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о клипе на хит «Цвет настроения синий», который согласно закону о СМИ не может опубликовать из-за нецензурной лексики.