Киркоров предложил придумать ему казнь

Российский певец Филипп Киркоров обещал в сентябре выпустить клип на новую песню «Ибица» — «вторую серию» хита «Цвет настроения синий».

Об этом сообщается в Instagram Киркорова.

«Опять будет жесть такая. Так что, писаки, возмущаки, готовьтесь писать новые петиции, придумайте мне казнь, четвертуйте меня на Красной площади», — заявил он в эфире «Авторадио». Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 27 Июл 2018 в 3:20 PDT