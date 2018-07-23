В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы

Журналистка Ксения Собчак в своем Instagram опубликовала пост, рекламирующий «водородную воду». Подписчики сочли, что телеведущая не знает азов химии.

В рекламном посте Собчак заявила, что водородная вода — «залог ее хорошего самочувствия». По словам телеведущей, водородная вода «является не только лучшим антиоксидантом, но и заряжает клетки энергией, активно увлажняет кожу и помогает в детоксикации организма».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 19 Июл 2018 в 11:42 PDT

В ответ подписчики подняли Собчак на смех.

"Ксения, ну что за чушь. Водородная вода ", — написали в комментариях.

«Ахаха, что это за водородная вода? Неужто вода с водородом? Формула воды H2O», — напомнил seedanarchious1.

Собчак попыталась оправдаться, добавив, что "термин «водородная вода» общепринято обозначает что такую воду допольнительно обогатили молекулами водорода, также как «минеральная вода» дополнительно обогащена минералами".

«И масло масляное, и экономика экономная, и золото золотое», — ответили ей в комментариях.

"Ксения, ну Вас то я считал как минимум образованной. Эх, разочарование, разочарование", — написал один из подписчиков.

Ранее подписчики ловили Собчак на воровстве фотографии для рекламного поста о водке.