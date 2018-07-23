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В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
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В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы 

Рамблер 1 час назад
Журналистка Ксения Собчак в своем Instagram опубликовала пост, рекламирующий «водородную воду». Подписчики сочли, что телеведущая не знает азов химии.
В рекламном посте Собчак заявила, что водородная вода — «залог ее хорошего самочувствия». По словам телеведущей, водородная вода «является не только лучшим антиоксидантом, но и заряжает клетки энергией, активно увлажняет кожу и помогает в детоксикации организма».
В ответ подписчики подняли Собчак на смех.
"Ксения, ну что за чушь. Водородная вода ", — написали в комментариях.
«Ахаха, что это за водородная вода? Неужто вода с водородом? Формула воды H2O», — напомнил seedanarchious1.
Собчак попыталась оправдаться, добавив, что "термин «водородная вода» общепринято обозначает что такую воду допольнительно обогатили молекулами водорода, также как «минеральная вода» дополнительно обогащена минералами".
«И масло масляное, и экономика экономная, и золото золотое», — ответили ей в комментариях.
"Ксения, ну Вас то я считал как минимум образованной. Эх, разочарование, разочарование", — написал один из подписчиков.
Ранее подписчики ловили Собчак на воровстве фотографии для рекламного поста о водке.
Комментарии3  Ещё 2 источника 
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