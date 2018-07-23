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Покинувшая Россию Апина обнажила 53-летние прелести
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Апина обнажила 53-летние прелести 

Рамблер 1 час назад
Фото: .nstagram.com/neapina
Певица Алена Апина опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию, сделанную во время путешествия по Испании.
На снимке 53-летняя Апина запечатлена с голыми ногами и в джинсовой рубашке, расстегнутой на груди. Подписчикам певицы снимок понравился, и они обратили внимание на то, что Апина находится в «шикарной форме».
«Красивая… грудь как у девочки..прекрасна», — написала @hel_ggg (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Красотка, Алена нет вульгарности и пластики, наша любимая и настоящая», — добавила @larina_sofiia.
Одна из подписчиц отметила, что «фото нескромное», но в нем нет «пошлости, все гармонично». «Я хочу так выглядеть в вашем возрасте, респект вам!» — добавила она.
Однако некоторые пользователи сочли, что женщине в возрасте Апиной «необходимо достоинство, а не голая сися». По их мнению, сексуальность нужна только для продолжения рода.
Ранее подписчики похвалили ноги Апиной на видео, в котором она предстала в образе горничной. Интернет-пользователи пришли к выводу, что у Апиной «лучшие ноги российской эстрады».
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