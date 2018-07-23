Катя Гордон едко высказалась о Земфире

Отомстила за Гречку: Катя Гордон едко высказалась о поведении Земфиры

Певица Земфира в последние несколько лет редко появляется на сцене и не часто радует поклонников своими выступлениями и уж тем более новыми хитами. На прошлой неделе артистка решила высказать свое мнение и новых исполнителях, которые в последнее время завоевывают популярность.

Одна из самых закрытых певиц российского шоу-бизнеса неожиданно активизировалась в социальных сетях. Звезда рока ответила на волнующие ее поклонников вопросы. Речь шла о Монеточке и Гречке, которые стали настоящим открытием в этом году и с каждым днем становятся все популярнее. Земфира же не оценила творчество молодых певиц.

«Выскажу мнение. Гречка — очень плохо. ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монетка — отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от гречки. Но голос — омерзительный. вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь — пример: Жанна Агузарова. Удачи обеим», — написала Земфира.

Стоит ли говорить, что высказывание Земфиры вызвало настоящую бурю эмоций. Мнение поклонников и знаменитостей разделилось. Певица и правозащитница Катя Гордон не могла остаться в стороне и была весьма возмущена высказыванием Земфиры.

«Выскажу мнение», ибо стыдно за коллег, подхвативших раболепски, на автомате, снобистскую мерзость, изречённую «авторитетом». Земфира в озлобленности стареющей женщины, поутру «приложила» двух начинающих артисток, молоденьких девочек (Гречку и Монеточку). Аудитории с гопническим сознанием все, что изрыгает весомый артист, кажется талантливым, она хихикает и репостит. «Ужасные голос и внешность… не красивая… омерзительный голос» — изрекла бабушка отечественного поп — рока. Изрекла, понимая свою «власть» и даже не думая, что может сломать, сделать больно. Позволяла ли себе Агузарова или Пугачева обсудить приехавшую в Москву Земфиру в таком формате? А ведь она была ровно как Гречка внешне, с поправкой на «омерзительное мелирование». Откровенно говоря, до тех пор, пока ее не научила одеваться гражданская жена, воспринимать внешность Рамазановой многим тоже было сложно. Монеточка и Гречка точно что-то значат. Великие всегда великодушны», — написала Катя Гордон. Публикация от Katya Gordon (@katyagordon) 22 Июл 2018 в 3:07 PDT

Мнение поклонников вновь разделилось. Одни поддерживают мнение Кати и считают, что Земфира поступила некрасиво, другие же считают, что артистка просто высказала свое мнение.