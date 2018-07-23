«Купи грудь»: в Сети унизили Бузову

Новая фотография певицы Ольги Бузовой в концертном костюме с открытым лифом возмутила пользователей Instagram.

По мнению подписчиков певицы, такие наряды подходят только девушкам с большой грудью.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 22 Июл 2018 в 8:43 PDT

«Купи грудь», — написал Бузовой @kovalenko. n1.

«Груди нету», — добавил @agnaev13.

«Плоская чего-то», — посетовал @tregupal.

@hector.napolis заявил, что «даже лифчик с push up» может «создать» у Бузовой всего лишь первый размер.

Ранее в интервью Harper’s Bazaar Бузова пожаловалась, что ее много раз «публично пороли, но ни разу не хвалили». При этом она заявила, что научилась справляться с нападками. Своих критиков Бузова назвала «неудачниками» и пообещала «продолжать делать свое дело». Также она рассказала, что работает не ради денег, а ради любви поклонников.