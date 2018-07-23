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Резко помолодевшую Максакову сняли с мужчиной в Юрмале
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Резко помолодевшую Максакову сняли с мужчиной в Юрмале 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
По окончании театрального сезона актриса всегда отправляется отдыхать на Рижское взморье. Не стал исключением и этот год.
"Единственный мой отдых — это короткие поездки на дачу в Юрмалу. Там у нас простой деревенский дом, вокруг тишина и покой, замечательные друзья. А как только возвращаюсь в Москву, сразу впрягаюсь в работу", — рассказала Людмила Максакова в одном из интервью.
Прибалтику она любит за то, что, по ее словам, "здесь ходил Всевышний".
Феликс Грозданов/Dni.Ru
Но с улицы Цериню спокойного района Дубулты, куда актриса приезжает уже 45 лет, в этот раз она все-таки выбралась в модный Дзинтари, чтобы сходить на закрытие музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". Фотографы заметили рядом с примадонной московского театра им. Евг. Вахтангова интересного мужчину, с которым она все время мило общалась. Друг, сосед это или просто знакомый? Людмила Васильевна ушла от ответа.
Хотя с такой роскошной женщиной любому мужчине быть — за счастье. Свежий морской воздух явно идет Максаковой на пользу — она помолодела, похорошела, выглядит свежо и подтянуто. А несколько дней назад и вовсе в белоснежных бикини позировала своему другу Стасу Садальскому. "Йоги никогда не называют свой возраст. Спрашиваю Людмилу: "Скажи по чесноку, сколько тебе лет?" Она отвечает: "— 7", — рассказывал потом артист.
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