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Орбакайте пристыдили за полет на частном самолете
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Орбакайте пристыдили за полет на частном самолете 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Полет из Москвы в Петербург должен быть быстрым и комфортным, считает Орбакайте. Однако тяга к роскоши пришлась не всем по душе.
Певица Кристина Орбакайте рассказала о своем плотном графике и гастрольной деятельности. А также выложила в Instagram фотографию, где она сидит в частном самолете, который направляется из Москвы в Санкт-Петербург. "Не прерывая репетиций в Современнике лечу на выступление на фестиваль "Белые ночи", — подписала она снимок.
Это вызвало агрессию поклонников, которые призвал Кристину быть скромнее и сочли глупым поступок летать в не столь отдаленные друг от друга города частным рейсом. Они счоли такую фотографию позерством.
"Личный самолет? До Питера?", — спросила подписчицы. "Как это глупо… От Кристины не ожидала", — добавила другая. "Шикует и сорит деньгами, а работяги еле концы с концами сводят", — написала поклонница. "Зачем злить пользователей? Что до Питера поезда уже не ходят?" — поинтересовался пользователь Сети. "Не дразни", — посоветовал еще один.
Впрочем, нашлись и те, кто объяснил такой полет усталостью певицы и желанием сберечь силы, ведь артистам нужно постоянно быть в форме и хорошо выглядеть. По их словам, корзины с фруктами на фото — лишнее тому подтверждение.
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