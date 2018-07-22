Названы самые богатые музыканты

Журнал Billboard опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкальных исполнителей 2018 года. В список вошло 50 групп и сольных артистов.

На первой строчке оказался ирландский коллектив U2, с начала года успевший заработать 54,4 миллиона долларов. Большую часть прибыли составил доход от концертного тура The Joshua Tree. Группа также стала лидером подобного рейтинга в 2017 году.

На втором месте — американский исполнитель кантри-музыки Гарт Брукс . По подсчетам издания, он заработал 52,2 миллиона долларов. Замыкает тройку группа Metallica с доходом в 43,2 миллиона долларов.