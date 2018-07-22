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«Это добровольное рабство»
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«Это добровольное рабство»: Мария Кожевникова высказалась о пенсионной реформе 

Eva.ru 35 минут назад
Фото: Instagram
Вся страна обсуждает грядущую пенсионную реформу, и знаменитости тоже не остаются в стороне. Решила высказаться и бывший депутат Госдумы актриса Мария Кожевникова, резко негативно отнесшаяся к инициативам правительства о повышении пенсионного возраста.
В то время как обычные люди негодуют по поводу увеличения пенсионного возраста, артисты предпочитают делать вид, что ничего не происходит и в большинстве своем не высказываются на эту тему. Но Мария Кожевникова решила поделиться своими мыслями о происходящем, несмотря на то что и ее тема пенсий касается мало. По мнению Марии, самые активные действия были предприняты во время чемпионата мира по футболу намеренно — чтобы не дать людям возможности в полной мере осознать происходящее и продвинуть законопроект как можно дальше прежде, чем начнутся митинги и протест со стороны общества.
О происходящем Кожевникова высказывается однозначно, негодуя вместе с простыми гражданами: «Про повышение пенсионного возраста я могу долго на эмоциях писать и даже если успокоиться, то кроме как „добровольное“ рабство это не назвать! Ощущение, что смерть до пенсии — вот к чему стремится правительство! И даже если взять во внимание, что в других странах пенсия наступает позже, так там и продолжительность жизни другая». При этом Кожевникова неоднократно признавалась, что поддерживает действующую власть, но, видимо, ее любовь к правительству поубавилась, как и у большинства россиян, разочарованных не только действиями депутатов, но и длительным молчанием президента.
А вот поклонники Марии решили выразить ей благодарность за то, что она стала одной из немногих, кто решил затронуть эту тему вслух. И, конечно, полностью с ней согласились — мнение людей в вопросе пенсионных реформ практически однозначно: «Повышение пенсионного возраста это вредительство» «Наши мужики уже после 50 сыпятся. Где работать? И ладно бы дождаться пенсии, на которой можно зажить, так нет — будем доживать до смерти» «Хоть кто-то честно об этом сказал» "На работу уже лет в 40 не берут, куда идти работать бедным людям? Какой ужас творится" "Ощущение, что сделано это для тех кто сидит у власти и хочет продолжать там сидеть законно" "Интересно, будь вы действующим депутатом, с каким ударением был бы этот пост и был ли вообще" При этом многие действительно продолжают упрекать Марию в том, что когда-то и она была депутатом, голосующим за законы, которые вызывали недовольство общества. Впрочем, хотя сейчас политическая карьера Кожевниковой закончена, она все еще активно следит за политикой.
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