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Гордон поскандалил со звездой «Битвы экстрасенсов»
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«Психованный»: Гордон вышвырнул звезду «Битвы экстрасенсов» со съемок 

Дни.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Зиррадин Рзаев рассказал о скандале, произошедшем во время съемок программы с Александром Гордоном. Ведущий заставил его покинуть студию.
Во время съемок Александр Гордон признался, что не верит в существование паранормальных способностей. Возразить ему решился Зиррадин Рзаев.
"Я отметил, что имею высшее образование, специализируюсь на психологии и обладаю сверхспособностями", — цитирует StarHit финалиста "Битвы экстрасенсов".
"Гордон стал говорить, что все это ложь, обман, парапсихология. Что я психованный. Я ответил на его критику, и ведущий потребовал выгнать меня со съемок", — рассказал Зиррадин Рзаев о произошедшем на съемках конфликте.
Он признался, что решил рассказать о произошедшем, поскольку думает, что его полностью вырежут из программы и многое, что произошло в студии, останется за кадром.
"Какое он имел право так себя вести? У меня несколько высших образований, и если меня пригласили на съемки, значит, я должен высказывать собственное мнение", — уверен экстрасенс.
Напомним, слава пришла к Зиррадину Рзаеву после участия в шестом сезоне "Битвы экстрасенсов". Сейчас его называют одним из самых знаменитых людей с паранормальными способностями в России. Помимо помощи людям экстрасенс снимается с телевизионных шоу. В частности, с Аленой Водонаевой он вел шоу "Пара нормальных" на телеканале RU.TV.
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