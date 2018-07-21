Гордон поскандалил со звездой «Битвы экстрасенсов»

«Психованный»: Гордон вышвырнул звезду «Битвы экстрасенсов» со съемок

Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Зиррадин Рзаев рассказал о скандале, произошедшем во время съемок программы с Александром Гордоном . Ведущий заставил его покинуть студию.

Во время съемок Александр Гордон признался, что не верит в существование паранормальных способностей. Возразить ему решился Зиррадин Рзаев.

"Я отметил, что имею высшее образование, специализируюсь на психологии и обладаю сверхспособностями", — цитирует StarHit финалиста "Битвы экстрасенсов".

"Гордон стал говорить, что все это ложь, обман, парапсихология. Что я психованный. Я ответил на его критику, и ведущий потребовал выгнать меня со съемок", — рассказал Зиррадин Рзаев о произошедшем на съемках конфликте.

Он признался, что решил рассказать о произошедшем, поскольку думает, что его полностью вырежут из программы и многое, что произошло в студии, останется за кадром.

"Какое он имел право так себя вести? У меня несколько высших образований, и если меня пригласили на съемки, значит, я должен высказывать собственное мнение", — уверен экстрасенс.