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Верка Сердючка объяснила уход со сцены
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Андрей Данилко объяснил отказ от образа Верки Сердючки 

Москва24 3 часа назад
Фото: ТАСС
Украинский певец Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, сообщил в интервью порталу "Дни.ру" причины ухода со сцены.
По словам артиста, аудитория перестала правильно воспринимать сценический образ Верки Сердючки. Этим летом Данилко планирует отправиться в прощальный тур по украинским городам.
"Мы не будем больше выступать с большими сольными концертами, а планируем появляться только локально. Просто очень тяжело становится работать. Например, публика в той же Юрмале довольно тяжелая — смотрит на меня оценивающе и не включается в игру", — рассказал певец.
Артист отметил, что скучает по тем временам, когда "люди приходили на концерты, чтобы отдохнуть, а не думать: хорошо это или плохо".
О том, что Андрей Данилко хочет завершить выступать в женском образе, ранее сообщили украинские СМИ. Позднее представитель Данилко Андрей Уренев уточнил, что выступления в ближайшее время не заканчатся: "У Андрея куча мыслей, куча идей и новых песен".
Данилко выступал в образе Сердючки с более 20 лет. В 2008 году он занял второе место на "Евровидении", после чего получил звание Народного артиста Украины.
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