Верка Сердючка объяснила уход со сцены

Андрей Данилко объяснил отказ от образа Верки Сердючки

Украинский певец Андрей Данилко , более известный по образу Верки Сердючки, сообщил в интервью порталу "Дни.ру" причины ухода со сцены.

По словам артиста, аудитория перестала правильно воспринимать сценический образ Верки Сердючки. Этим летом Данилко планирует отправиться в прощальный тур по украинским городам.

"Мы не будем больше выступать с большими сольными концертами, а планируем появляться только локально. Просто очень тяжело становится работать. Например, публика в той же Юрмале довольно тяжелая — смотрит на меня оценивающе и не включается в игру", — рассказал певец.

Артист отметил, что скучает по тем временам, когда "люди приходили на концерты, чтобы отдохнуть, а не думать: хорошо это или плохо".

О том, что Андрей Данилко хочет завершить выступать в женском образе, ранее сообщили украинские СМИ. Позднее представитель Данилко Андрей Уренев уточнил, что выступления в ближайшее время не заканчатся: "У Андрея куча мыслей, куча идей и новых песен".