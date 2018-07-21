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Пугачева сильно изменилась после ухода со сцены
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Пугачева сильно изменилась после ухода со сцены 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Золотой голос России Николай Басков рассказал о том, как сильно изменилась Алла Пугачева после ухода со сцены. По его словам, Примадонна стала счастливой и умиротворенной.
Прошли те времена, когда поклонники имели счастье видеть королеву российской эстрады Аллу Пугачеву едва ли не каждый день на экранах своих телевизоров или ходить на ее регулярные концерты в городах России. После ухода со сцены певица не стала впускать публику и в свою личную жизнь.
О том, как живет и о чем думает Примадонна можно лишь подглядеть через Instagram ее мужа Максима Галкина, ее собственные нечастые посты и рассказы друзей. В частности, о самочувствии певицы рассказал Николай Басков, который случайно пересекся с ней на отдыхе.
"С Аллой Борисовной мы встретились на Сардинии. Она спросила меня: "Что там в шоу-бизнесе происходит?" Я ответил, что не интересуюсь. "Вот и я тоже в последнее время не интересуюсь. Готовлюсь к юбилею!", — цитирует портал "Собеседник" Николая Баскова.
По его словам, уход со сцены и строгая "информационная диета" явно пошли ей на пользу. "Я давно уже не видел певицу такой умиротворенной, счастливой", — признался золотой голос России.
Большую часть своего свободного времени Алла Пугачева уделяет воспитанию детей и общению с мужем Максимом Галкиным. Басков же пока создавать семью не планирует несмотря на близкие отношения с Викторией Лопыревой.
"У нас непростые, сложные отношения. К чему они приведут, не знаю. Может быть — к свадьбе, может быть — к дружеским отношениям. Мы люди эмоциональные, увлекающиеся… Но пока о свадьбе речи не идет", — признался певец.
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