Пугачева сильно изменилась после ухода со сцены

Прошли те времена, когда поклонники имели счастье видеть королеву российской эстрады Аллу Пугачеву едва ли не каждый день на экранах своих телевизоров или ходить на ее регулярные концерты в городах России. После ухода со сцены певица не стала впускать публику и в свою личную жизнь.

О том, как живет и о чем думает Примадонна можно лишь подглядеть через Instagram ее мужа Максима Галкина , ее собственные нечастые посты и рассказы друзей. В частности, о самочувствии певицы рассказал Николай Басков, который случайно пересекся с ней на отдыхе.

"С Аллой Борисовной мы встретились на Сардинии. Она спросила меня: "Что там в шоу-бизнесе происходит?" Я ответил, что не интересуюсь. "Вот и я тоже в последнее время не интересуюсь. Готовлюсь к юбилею!", — цитирует портал "Собеседник" Николая Баскова.

По его словам, уход со сцены и строгая "информационная диета" явно пошли ей на пользу. "Я давно уже не видел певицу такой умиротворенной, счастливой", — признался золотой голос России.

Большую часть своего свободного времени Алла Пугачева уделяет воспитанию детей и общению с мужем Максимом Галкиным. Басков же пока создавать семью не планирует несмотря на близкие отношения с Викторией Лопыревой