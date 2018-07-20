«Вечер пятнички зашел нормально»: Козловский отрывается накануне выходных

В своем микроблоге Данила Козловский поделился видео, на котором он корчит рожи. Артист, похоже, находится не в трезвом виде, когда записывал ролик. Чуть ранее он написал: "Вечер пятнички приближается". Просмотрев позже ролик, одна из поклонниц артиста написала: "Вечер пятнички у вас зашел нормально".

Некоторые из подписчиков такой радости артиста по поводу окончания рабочей недели не разделили. "Радости, как будто в офисе с девяти до шести неделю просидел и вот они, два выходных впереди", "А тебе-то что? Актеришко?", — оставляют едкие комментарии. Козловский на них никак не реагирует.