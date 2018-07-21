Disney уволила режиссера «Стражей Галактики»

Disney уволила режиссера франшизы «Стражи Галактики»

Американская компания The Walt Disney Studios разорвала отношения с режиссером фильма "Стражи Галактики" Джеймсом Ганном из-за серии "оскорбительных" сообщений в социальной сети Twitter, которые он сделал еще до подписания контракта со студией, сообщает издание Los Angeles Times.

"Оскорбительное поведение и заявления, которые были обнаружены в ленте Джеймса в Twitter, являются неприемлемыми и несовместимыми с ценностями нашей студии, и мы разорвали с ним наши деловые отношения", — говорится в заявлении компании, которое получило издание. James Gunn deleted over 10,000 tweets and even took down his personal blog after pedophile content was found on it.



The media is covering this up and trying to make it blow over. Don’t let them. pic.twitter.com/5UQT2YqOss— Mike Cernovich 🇺🇸 (@Cernovich) 20 июля 2018 г.

По словам представителей Disney, Ганн не будет руководить съемками третьей части приключенческого фильма.

Как сообщает издание, еще перед подписанием контракта со студией Ганн размещал в Twitter сообщения на темы педофилии, изнасилования и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, написанные в саркастичной манере.

Режиссер в собственном заявлении отметил, что в начале своей карьеры "он видел себя провокатором" и "делал фильмы и шутки, которые были вопиющими и табуированными". Ганн отметил, что с тех пор он изменился, как и его фильмы и шутки.