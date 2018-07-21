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Disney уволила режиссера «Стражей Галактики»
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Disney уволила режиссера франшизы «Стражи Галактики» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Американская компания The Walt Disney Studios разорвала отношения с режиссером фильма "Стражи Галактики" Джеймсом Ганном из-за серии "оскорбительных" сообщений в социальной сети Twitter, которые он сделал еще до подписания контракта со студией, сообщает издание Los Angeles Times.
"Оскорбительное поведение и заявления, которые были обнаружены в ленте Джеймса в Twitter, являются неприемлемыми и несовместимыми с ценностями нашей студии, и мы разорвали с ним наши деловые отношения", — говорится в заявлении компании, которое получило издание.
По словам представителей Disney, Ганн не будет руководить съемками третьей части приключенческого фильма.
Как сообщает издание, еще перед подписанием контракта со студией Ганн размещал в Twitter сообщения на темы педофилии, изнасилования и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, написанные в саркастичной манере.
Режиссер в собственном заявлении отметил, что в начале своей карьеры "он видел себя провокатором" и "делал фильмы и шутки, которые были вопиющими и табуированными". Ганн отметил, что с тех пор он изменился, как и его фильмы и шутки.
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