Ещё
Виторган пожаловался на жизнь с Собчак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виторган пожаловался на жизнь с Собчак 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: ТАСС
Актер Максим Виторган рассказал, что держит себя в форме с помощью упражнений и диет. Артист признался, что его знаменитая супруга — телеведущая Ксения Собчак ему совсем не помогает в борьбе за идеальное тело.
Максим отметил, что спорт любит с детства. В юности он пробовал себя в теннисе, боксе, баскетболе, бегал на лыжах и плавал. Теплые чувства к физической активности звезда испытывает до сих пор. Несколько лет назад Виторган нашел себе личного тренера, который теперь помогает ему заниматься.
Актер поведал, что предпочитает силовым нагрузкам аэробные и функциональные.
"Я не качаюсь. Практически не занимаюсь с железом, работаю исключительно со своим весом и выполняю различные функциональные и аэробные нагрузки", — рассказал Виторган.
Меж тем Максим добавил, что для того, чтобы не иметь проблем с лишним весом, только походов в спорт зал мало — необходимо придерживаться режима питания.
"Вот это мне дается тяжело, особенно когда сбиваешься с ритма из-за плотного рабочего графика, съемок", — признался артист.
Виторган рассказал, что его жена совсем не помогает ему бороться с искушением — вместе они на диетах не сидят.
"Мы с Ксенией видимся не так часто и мало времени проводим вместе. Когда встречаемся, нам, честно говоря, не до того, чтобы мы еще обсуждали то, чем мы питаемся", — заметил Максим.
Напомним, Ксения Собчак третья жена максима Виторгана. Пара поженилась в 2013 году, в а 2016 телеведущая родила актеру сына Платона. От первой жены актрисы Викторией Верберг у Максима двое детей: 21-летняя Полина и 17-летний Даниил, сообщает Sobesednik.ru.
Дни.ру: последние новости
Караченцова попросили забрать жену из психушки Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены "Не могу не думать о политике": Макаревич уехал в Латвию
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян173
«Москва должна нам $12 млрд»146
«Газпрому» перекрывают трубу762
Караченцова попросили забрать жену из психушки64
Наряд ДПС расстреляли в Дагестане36
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение