Катя Гордон показала подросшего младшего сына

По словам счастливой матери, они с Симой не боятся ни сглаза ни колдовства.

В прошлом году журналистка и общественный деятель Катя Гордон родила второго ребенка. Мальчику сейчас чуть больше года. В отличие от многих звезд шоу бизнеса, которые скрывают лица своих детей, Катя этого не делает. В своем новом посте в Instagram, она объяснила почему.

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon) 20 Июл 2018 в 8:59 PDT

«Знакомьтесь: Серафим. Мой младший. Дался мне трудно, ибо моя артерия опоясала плод и вобщем… нас с ним спасали (спасибо врачам). Но главное, что хочу сказать вам: нет, мы не боимся показывать лиц! Нет, мы не боимся умирать и возрождаться! Нам чужда всякая ересь. Сима назван в честь Саровского и мы не боимся ни сглаза, ни колдовства. Мы живем и благодарим жизнь, которая даётся нам не всегда просто. Но если среди вас, есть те… кто думают сейчас: родить или сделать аборт… мы с Симой говорим вам: не дурите! Рожайте и живите! Любите и живите! А ваш мужчина будет с вами. Уж поверьте Кате», — написала Гордон.

Поклонникам ее высказывание понравилось, также как и малыш. Не устроила их только футболка, которую мама надела на мальчика. «Золотые слова», «Какой хорошенький», «Какой чудесный Серафим!», «Лапочка», «На маму похож», «Привет Серафим! Обожаю редкие имена», «Малыш очаровательный, а майка ужасная, бросается в глаза череп», — написали они.