Ещё
Гордон показала подросшего младшего сына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Катя Гордон показала подросшего младшего сына 

Teleprogramma.pro 20 июля 2018
Фото: GLOBAL LOOK
По словам счастливой матери, они с Симой не боятся ни сглаза ни колдовства.
В прошлом году журналистка и общественный деятель Катя Гордон родила второго ребенка. Мальчику сейчас чуть больше года. В отличие от многих звезд шоу бизнеса, которые скрывают лица своих детей, Катя этого не делает. В своем новом посте в Instagram, она объяснила почему.
«Знакомьтесь: Серафим. Мой младший. Дался мне трудно, ибо моя артерия опоясала плод и вобщем… нас с ним спасали (спасибо врачам). Но главное, что хочу сказать вам: нет, мы не боимся показывать лиц! Нет, мы не боимся умирать и возрождаться! Нам чужда всякая ересь. Сима назван в честь Саровского и мы не боимся ни сглаза, ни колдовства. Мы живем и благодарим жизнь, которая даётся нам не всегда просто. Но если среди вас, есть те… кто думают сейчас: родить или сделать аборт… мы с Симой говорим вам: не дурите! Рожайте и живите! Любите и живите! А ваш мужчина будет с вами. Уж поверьте Кате», — написала Гордон.
Поклонникам ее высказывание понравилось, также как и малыш. Не устроила их только футболка, которую мама надела на мальчика. «Золотые слова», «Какой хорошенький», «Какой чудесный Серафим!», «Лапочка», «На маму похож», «Привет Серафим! Обожаю редкие имена», «Малыш очаровательный, а майка ужасная, бросается в глаза череп», — написали они.
Teleprogramma.pro: последние новости
Певица, спортсменка и просто красавица: Максакова блеснула в короткой юбке Шнуров и Акиньшина шокировали поклонников совместным фото «Купил себе самолет»: Тарасов дразнит хейтеров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене329
Греция меняет тон в отношении России174
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер15
В Сети высмеяли Порошенко из-за концерта73
Эрдогана задержали на Красной площади25
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение